Juntas após sete anos, Makarova/Hradecka superam Mertens/Schuurs na final em Cincinnati

Jogando juntas pela primeira vez desde 2011, Lucie Hradecka e Ekaterina Makarova voltam como um time vitoriosas no Premier 5 de Cincinnati. As duas venceram a dupla cabeça de chave número seis, composta por Demi Schuurs e Elise Mertens, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/5 em 1h13 de partida.

Foi apenas o segundo torneio que as triunfantes jogaram juntas, sendo que a última havia sido em 2011, quando se uniram para jogar o WTA de Luxemburgo, onde atingiram a final do torneio. Separadas, Makarova foi vice em Montreal na última semana, ao lado de Latisha Chan - perdendo para Barty/Schuurs - enquanto Hradecka fez sua primeira partida em duplas desde Wimbledon.

CHAMPIONS



Ekaterina Makarova and Lucie Hradecka win their maiden WTA title together, defeating Elise Mertens and Demi Schuurs 6-2 7-5.#CincyTennis pic.twitter.com/S7iv27vDjk — Western & Southern Open (@CincyTennis) 19 de agosto de 2018

A dupla derrotada, por outro lado, é um par comum no circuito, jogando juntas durante toda a temporada e estando em 11° na corrida para Singapura. Em Montreal, entretanto, elas não jogaram juntas, pois Mertens preferiu não jogar a chave de duplas. Mesmo assim, jogando ao lado de Ashleigh Barty, a holandesa conquistou o troféu canadense.

No ranking, as boas notícias vão para o lado das derrotadas: Demi Schuurs, que completou 25 anos há três semanas, irá participar do top 10 pela primeira vez na carreira. Elise Mertens, sua parceira, também atingirá a posição #22, sua maior como duplista, enquanto Makarova irá para #4 e Hradecka conquistará 18 posições, encaixando-se em #28 na WTA.

Lucie Hradecka, Ekaterina Makarova e Elise Mertens irão descansar na semana em que se sediará o WTA de New Haven, enquanto Demi Schuurs jogará mais uma desta vez ao lado da eslovena Katarina Srebotnik.