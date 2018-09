Muguruza se impõe, vence últimos dez games da partida e passa por Zhang

Em partida de 1h16, pela primeira rodada do US Open, a tenista espanhola número 12 do mundo, Garbiñe Muguruza, venceu sem maiores problemas, a chinesa #34 Shuai Zhang por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/0.

Muguruza vinha pressionada para o duelo de hoje: fazendo uma temporada ruim até aqui, sofrendo com lesões nos torneios preparativos para o Grand Slam e com a zebra que foi a derrota de Simona Halep para Kaia Kanepi um pouco antes, era visível o nervosismo da espanhola - tanto no semblante, quanto nos golpes no início da partida.

Apesar de quebrar o primeiro serviço do jogo, Muguruza foi quebrada logo em seguida; errou bastante nos primeiros minutos - foram nofe erros não forçados nos quatro primeiros games - e chegou a perder o quinto game por 40-0. Com bons serviços, o jogo se manteve parelho ao longo do primeiro set - o equilíbrio no quesito foi tão grande que a diferença foi mínima nas estatísticas: a espanhola teve cinco aces, contra quatro de Zhang. Nas duplas faltas, duas para a chinesa e uma cometida pela ex-número um.

No sétimo game, Muguruza deslanchou: quebrou o saque de sua adversária, confirmou o ponto seguinte e pressionou Zhang no game final. A espanhola chegou a abrir 40-0 nessa parcial, porém desperdiçou três break points. No entanto se manteve viva, teve sempre a vantagem debaixo dos braços e fechou o set no quinto break point.

Na sequência, Muguruza jogou tênis como há tempos não se via. Dominou o segundo set, se manteve firme nos momentos de mais dificuldade (entre o segundo e o quarto game) e quase sempre bateu muito firme na bola, dificultando demais a vida de sua adversária. Zhang se viu perdida em alguns momentos e não conseguiu oferecer muita resistência. No game final, a chinesa ainda salvou um match point, mas foi derrotada em sequência.

Foi uma ótima partida da espanhola, que deixa seu torcedor esperançado, porém ainda precisa de mais. Muguruza pode jogar melhor do que vêm jogando e o US Open é a última chance de um grande título na temporada.

Na próxima rodada, Muguruza enfrentará tcheca #202 Karolina Muchova, que derrotou a #98 Dayana Yatremska por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2.