Raonic domina e elimina Wawrinka em três sets no US Open

Buscando chegar às quartas de final do US Open pela primeira vez, o #24 Milos Raonic deu mais um passo nesta sexta-feira (31). O canadense ganhou de forma dominante contra Stan Wawrinka, da Suíça, por três sets a zero, com parciais de 7/6(6), 6/4 e 6/4 em 2h11 de partida pela terceira rodada do último Slam do ano.

Raonic segue no torneio com apenas um set perdido - na primeira rodada, contra Carlos Berlocq. Após isso, veio com duas vitórias sólidas contra Gilles Simon e agora contra Stan Wawrinka. O ex-top 10 chega, assim, às oitavas do US Open pela quarta vez na carreira, seu melhor resultado no torneio.

Ambos voltaram à New York após terem abandonado o Slam em 2017 por lesões físicas, e o fizeram em boa fase: os dois terminaram a partida com mais winners que erros não forçados, com Raonic vencendo por aproveitar os pontos mais importantes para impor um jogo mais consistente. Ao todo, o canadense fez 43 winners e 27 erros não-forçados contra 29 bolas vencedoras e 28 erros não-forçados do suíço.

Nas oitavas, Milos Raonic, para chegar a seu recorde pessoal em New York, terá de vencer o jogador da casa, #11 John Isner, que possui estilo de jogo semelhante e passou na terceira rodada por Dusan Lajovic, em quatro sets. No confronto direto, o americano lidera com quatro vitórias em cinco partidas, incluindo um triunfo em Wimbledon nesta temporada.