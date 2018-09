Strycova sobrevive e elimina Kontaveit em batalha de três sets

Excelente duplista, a tcheca número 25 do mundo, Barbora Strycova muitas vezes deixa a desejar quando entra em quadra por si só. Não foi o que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20) em sua partida de oitavas de final contra a #27 Anett Kontaveit. Na charmosa quadra rosa do Toray Pan Pacific Open, Strycova fez 7/6(5) 3/6 e 7/5, em 3h07, para avançar no torneio.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro Futfanatics

Os primeiros dois games da partida foram de quebra. No terceiro, foi a tcheca que conseguiu confirmar o próprio serviço e já no quarto e sexto game voltou a quebrar a adversária, ficando com ótima vantagem, que não durou muito, já que Kontaveit quebrou por duas vezes seguidas. Depois da troca de quebras, o tie break. A estoniana voltou a servir de forma irregular e a tcheca, não com a facilidade que desejava, conseguiu fechar a parcial: 7-5 no game de desempate.

No segundo set, Kontaveit voltou com uma nova postura. Fazendo bons winners e cometendo menos erros, a estoniana logo quebrou a adversária, que quebrou de volta. A partida seguiu equilibrada até o oitavo game, quando a tcheca oscilou e por fim foi quebrada, e o jogo ficou empatado em um set a um.

No terceiro set, Strycova saiu na frente, mas foi quebrada poucos games depois. No décimo game da parcial, a tcheca teve seu primeiro match point, no serviço da adversária. Não soube aproveitar. No décimo segundo game, Kontaveit serviu para levar a parcial para um novo tie break, chegou a salvar seis match points, mas no sétimo cedeu e deu à tcheca uma vaga nas quartas de final.

Strycova fez dois aces e cometeu sets dupla faltas contra três aces e cinco dupla faltas da estoniana. Strycova venceu 64% dos pontos em seu primeiro serviço e 48% no segundo serviço, enquanto que Anett venceu 59 e 45, respectivamente.

A tcheca ainda faz dupla com a compatriota Andrea Hlavackova, sendo que juntas são a cabeça de chave um do torneio. Ambas farão o jogo de semifinal na quinta-feira (21) com horário previsto para 3h15 (horário de Brasília) e enfrentarão a dupla cabeça de chave 4, Raquel Atawo/Anna-Lena Grönefeld.

No simples, Strycova avança para às quartas, onde enfrenta a cabeça de chave 3 e recente campeã do Us Open, a #7 Naomi Osaka, que passou com tranquilidade pela eslovaca #30 Dominika Cibulkova.