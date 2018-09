Em jogo apertado, Murray conta com desistência de Zhang para avançar no ATP 250 de Shenzhen

Em sua estreia no ATP 250 de Shenzhen, o britânico #311 Andy Murray venceu o chinês #340 Zhizhen Zhang devido a desistência do tenista local quando o placar estava em 6/3, 6/7 (3) e 4/2 para o ex-número um do mundo. Agora, o campeão em 2014, que joga a edição deste ano graças a um wildcard da organização, terá pela frente o belga #11 David Goffin em uma fortíssima segunda rodada.

Murray liderou o primeiro set desde o começo. Com uma quebra no segundo game, abriu 3/0 e pouco foi incomodado na sequência. Sólido nas trocas de bola, o britânico obteve um novo break no sexto game e fez 5/1. Sacando para o set, viu o chinês reagir, devolver a quebra e confirmar seu serviço em seguida, diminuindo a vantagem para 5/3. Murray teve mais uma chance de vencer a parcial e, dessa vez, não desperdiçou. Fechou em 6/3, frustrando a torcida local.

Zhang não perdeu a motivação, voltou errando menos e equilibrou o duelo. O chinês chegou a ter três break points no quarto game, mas Murray jogou muito bem e salvou todos. Agressivo, Zhang seguiu pressionando o serviço do britânico e, no sexto game, obteve sucesso. O jovem de 21 anos abriu 5/2 e pareceu encaminhar o set, porém cometeu erros bobos e perdeu a quebra conquistada.

O ex-número um do mundo empatou e levou a decisão da parcial para o tie break. O britânico conseguiu uma mini quebra no ponto inicial, mas esbarrou numa grande performance do chinês, que logo virou e liderou até o final. Com uma bola vencedora, Zhang fechou o game desempate em 7-3).

No terceiro set, Zhang começou a sentir dores e acabou sucumbindo. O tenista local resistiu até o 2/2, mas ao ter seu serviço quebrado e ver Murray abrir 4/2, optou por desistir para não piorar a lesão.

O Shenzhen Open é o penúltimo torneio do ex-líder do ranking em 2018. Após o ATP 500 de Pequim, que será disputado na próxima semana, ele encerrará a temporada para já começar a preparação para o ano que vem.