Embalada, Qiang Wang elimina Karolina Pliskova em Wuhan

Nesta terça-feira (25), pela segunda rodada de WTA Premier 5 de Wuhan, na China, #34 Qiang Wang conquistou a décima vitória do mês em 11 jogos. Desta vez, a dona da casa venceu a tcheca cabeça de chave número oito. a #7 Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3. Foi somente a segunda vitória da chinesa contra uma tenista top 10 - a primeira foi nesse ano em Roland-Garros, quando venceu Venus Williams, #9 do ranking na ocasião.

Ambas vêm de conquistas importantes no mês, Wang foi campeã contra Putintseva em Guangzhou, enquanto Pliskova derrubou a empolgada Osaka em Tóquio.

Com os pontos obtidos na última semana, Wang subiu à atual posição #34 do ranking da WTA, melhor da carreira e tornou-se a tenista número um da China, superando a #46 Shuai Zhang.

A marca desse encontro de campeãs foi a instabilidade. Pliskova, que normalmente tem sua principal força no saque, teve o serviço quebrado por novo vezes no jogo, e confirmou somente quatro, enquanto Wang perdeu o serviço seis vezes e confirmou outras seis.

No primeiro set o único game conquistado por Pliskova foi com o serviço perdido por Wang, que confirmou os demais e venceu facilmente por 6/1. Aconteceu o inverso no segundo set. A chinesa teve o serviço quebrado facilmente por quatro vezes, esboçou reação no final, mas a ex-número um do mundo fechou em 6/3.

O terceiro set foi bem mais equilibrado e tenso. Empatadas em 3/3, Pliskova teve o serviço para passar à frente mas Wang conseguiu a quebra e confirmou seu serviço a seguir salvando dois break points e recuperando por quatro vezes a vantagem no 40-40 até vencer o game, abriu 5/3. Em seguida, a tcheca terminou o jogo como começou: perdendo o game de saque.

Wang enfrentará nas oitavas do Wuhan Open a australiana #33 Daria Gavrilova, que venceu #12 Jelena Ostapenko e #25 Barbora Strycova nas primeiras rodadas sem perder sets.