Zhang aplica pneu em Kerber e avança às quartas na China

Já tendo alcançado as oitavas de final no WTA de Wuhan na última semana, Zhang Shuai melhora ainda mais a sua campanha na China e vai às quartas no Premier de Pequim. Nesta quinta-feira (4), a chinesa eliminou Angelique Kerber, número 3 da WTA, em três sets, com parciais de 6/1, 2/6, 6/0 em 1h27 de partida.

Assim, Zhang avança às quartas de um WTA pela sexta vez em 2018, a segunda em menos de um mês. Em torneios Premier, a chinesa chega ao grupo das oito pela primeira vez na temporada, tendo como sua melhor marca as oitavas em Wuhan na última semana. Ela não chegava a este estágio nessa categoria desde 2016, quando o fez em Pequim, caindo para Johanna Konta.

Em entrevista, ela se mostrou satisfeita com o resultado, em especial pela circunstância: "poder competir aqui na China, na quadra central, é algo de que posso me orgulhar muito na minha vida. E vencer uma ex-número 1, uma campeã de Grand Slam, é algo de que posso me orgulhar por todo o resto da vida. Fico feliz de poder enfrentar uma jogadora difícil e mesmo assim me manter calma e conseguir vencer o confronto".

Quanto ao placar, marcado por uma montanha-russa, Zhang disse que não se sentiu numa partida de altos e baixos: "não vejo isso. Às vezes se vê 6/1 e 6/2, mas em muitos games nós estávamos lutando em longos rallies por apenas um ponto".

Nas quartas de final, Zhang Shuai enfrentará uma de suas amigas no circuito, a japonesa Naomi Osaka, que passou com conforto sobre a japonesa Julia Goerges. As duas possuem duas vitórias cada, com a chinesa se sobressaindo no último confronto, em Madrid 2018. A número 45 da WTA, em entrevista, afirmou que poderá aprender com Osaka, e que será uma partida difícil, pois, segundo a chinesa, quando se enfrenta uma amiga, é sempre complicado, pois eventualmente apenas uma sairá vencedora.