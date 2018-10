Del Potro bate Krajinovic com tranquilidade e segue firme rumo às semis em Pequim

Embalado pela boa semana e por voltar a se classificar para o ATP Finals após cinco anos de ausência, o argentino #4 Juan Martin del Potro atropelou o sérvio #36 Filip Krajinovic nas quartas de final do China Open. Em apenas 1h02 de partida, a 'Torre de Tandíl' venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0.

Jogando com confiança e agressividade, del Potro dominou do início até o fim. Com uma quebra no terceiro game, passou a liderar o placar no set inicial e apenas controlou a vantagem. No nono game, o argentino voltou a quebrar Krajinovic e fechou em 6/3.

Se o primeiro set já foi tranquilo para del Potro, o segundo foi em ritmo de treino. O cabeça de chave número um do torneio chegou a salvar três break points na parcial - dois deles logo no 1º game -, mas nada que tenha afetado sua dominância no duelo. Distribuindo winners com seu forehand e com ótimo aproveitamento com seu primeiro serviço - perdeu apenas três pontos -, o argentino obteve três breaks e aplicou um pneu ( 6/0) no sérvio.

Na semifinal do ATP 500 de Pequim, del Potro enfrentará o italiano #13 Fabio Fognini, que despachou o húngaro #45 Marton Fucsovics em sets diretos, com duplo 6/4. Os tenistas já se encontraram duas vezes no circuito, uma delas esse ano, na final em Los Cabos, que teve Fognini como vencedor. Na outra, em 2015, em Sidney, o argentino foi quem triunfou.