Zebra: McDonald elimina Raonic no Masters 1000 de Shanghai

No Masters 1000 de quadra mais rápida, o sacador #20 Milos Raonic não conseguiu atingir a sua melhor forma e caiu na primeira rodada. Nesta segunda (8), o canadense perdeu para o #78 Mackenzie McDonald, dos Estados Unidos, por dois sets a um, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3, em 1h54 de partida, pelo Masters 1000 de Shanghai, na China.

Com isso, Raonic se mantém com um mau retrospecto no Masters chinês mesmo este sendo o mais rápido do circuito, possuindo, agora, sete vitórias e sete derrotas. Ele jamais passou das oitavas de final, possuindo três derrotas, para Wawrinka, Nadal e Sock. Além disso, é a segunda derrota consecutiva do ex-top 10 para um qualifier, tendo perdido anteriormente para Daniil Medvedev no ATP de Tóquio.

Na partida, Raonic não conseguiu o nível de saque que gostaria, muito menos de jogo. O canadense marcou 23 aces, mas 14 deles foram no segundo set, tendo uma deficiência nos outros dois, o que oportunizou à McDonald alguns break points cruciais. Nos rallies, o americano conquistou 29 winners e 14 erros não-forçados, enquanto a agressividade imprecisa de Raonic fez com que cometesse 39 erros não-forçados e 45 bolas vencedoras.

Com uma das primeiras grandes zebras do Shanghai Masters, McDonald avança e terá como adversário o espanhol #28 Roberto Bautista Agut, que bateu o jovem russo #73 Andrey Rublev em dois sets. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito profissional.