Em baixo nível, Kyrgios cai para Bradley Klahn em Shanghai

Mais uma vez, no ATP Masters 1000 de Shanghai, o #38 Nick Kyrgios perde para zebra após jogar em baixíssimo nível. Nesta segunda (8), o australiano caiu para o #104 Bradley Klahn, dos Estados Unidos, em três sets, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1h17 de partida.

Novamente, Nick Kyrgios e Shanghai se mostram uma combinação incompatível. Em quatro anos de torneio, o australiano venceu apenas duas partidas, uma em 2015 e uma em 2016, contra Haider-Maurer e Sam Querrey, respectivamente. Nos últimos dois anos, ele caiu para Steve Johnson e Bradley Klahn.

Numa partida extremamente rápida, com média de 30 segundos por ponto disputado, Klahn saiu com uma grande vantagem nos números, com 15 aces (contra 14 de Kyrgios) e 82% de pontos vencidos com o primeiro saque (contra 63% do australiano). Nos rallies, o americano cometeu apenas sete erros não-forçados (contra 35 de seu oponente) e 32 winners (enquanto Kyrgios fez também 35).

Na segunda rodada do ​Shanghai Masters, Bradley Klahn enfrentará o croata #19 Borna Coric, que bateu o suíço #69 Stan Wawrinka de virada, com o mesmo placar da partida do americano. Será o primeiro encontro entre os dois no circuito profissional.