Atual campeão, Federer supera Nishikori e avança às semis em Shanghai

Depois de um início de torneio complicado, o suíço #2 Roger Federer venceu e convenceu. Em uma partida de alto nível e disputadíssima, o atual campeão e cabeça de chave número um do Masters 1000 de Shanghai venceu o japonês #12 Kei Nishikori por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (4), em 1h51 de duelo. Porém, mesmo com o triunfo, Federer pode ser ultrapassado por Novak Djokovic, caso o sérvio passe por Zverev e seja finalista.

Em um começo de jogo avassalador, o suíço veio com tudo nas devoluções e, após seis break points, obteve a quebra de saque, abrindo 2/0. Alguns games depois, conseguiu nova quebra e abriu 4/1. Com uma vantagem confortável no placar, Federer oscilou e viu Nishikori devolver um dos breaks. Entretanto, o atual campeão se recuperou do susto, freou a reação do japonês e fechou a primeira parcial em 6/4.

O segundo set foi muito movimentado. Federer conquistou uma quebra novamente no game inaugural e abriu 2/0. Mas, dessa vez, Nishikori elevou o nível, devolveu a quebra no sexto game e tornou o jogo complicadíssimo para o suíço. Após belos pontos e jogadas incríveis, a parcial foi ser decidida no tie-break.

Motivado com o ótimo tênis apresentado, o japonês conseguiu duas mini quebras e fez 4-1 no game desempate. Foi então que o vintage Federer apareceu. Em uma recuperação sensacional, fez seis pontos seguidos e, com um voleio perfeitamente executado, selou a vitória por 7/6(4).

Por uma vaga na final do Shanghai Masters, Federer enfrentará o croata #19 Borna Coric, que eliminou a surpresa australiana #51 Matthew Ebden em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/4. Os tenistas já se encontraram duas vezes nessa temporada, com dois jogos extremamente nivelados. O primeiro, no Masters 1000 de Indian Wells, teve o suíço como vencedor, de virada. No segundo, em Halle, o croata levou a melhor sobre o multicampeão.