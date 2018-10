Konta e Jabeur desbancam favoritas em Moscou e avançam às semifinais

Johanna Konta, britânica ex top-10, fez nesta quinta-feira (18) uma ótima partida na quadras do WTA Premier de Moscou contra a bielorrussa #31 Aliaksandra Sasnovich. A atual número 44 do mundo venceu, depois de suar a camisa, por 6/2, 2/6 e 7/6(2) em 2h28. Já a #101 Ons Jabeur voltou a surpreender, dessa vez ao eliminar a #21 Anett Kontaveit, cabeça de chave cinco do torneio, pelas parciais de 7/5 e 6/1 em 1h15.

Konta venceu o primeiro set com extrema facilidade. Quebrou por duas vezes e, em poucos minutos confirmou a parcial em seu favor. No segundo set, porém, a britânica vacilou em momento de extrema importância e antes mesmo que pudesse esboçar reação, viu a adversária tomar a parcial e igualar o placar do jogo. Em um terceiro set equilibrado, com muitos break points e nenhuma conversão, foi a britânica quem levou a melhor no tie break, vencendo, de forma efetiva, por 7-2.

Konta disparou nove aces e cometeu cinco dupla faltas, enquanto Sasnovich fez quatro aces e cometeu três dupla faltas. Com a vitória, além de avançar para a segunda semifinal da temporada, Konta também aumenta a vantagem no confronto direto contra a bielorrussa: 2 a 0.

A britânica disputará uma vaga para a final com a dona da casa, a #14 Daria Kasatkina, que venceu a compatriota #40 Anastasia Pavlyuchenkova em sets diretos.

Obs Jabeus, que veio do qualifying e já despachou nomes como Ekaterina Makarova e Sloane Stephens, do torneio russo voltou a mostrar excelente forma para mandar mais um grande nome de volta para casa. A tunisiana quebrou o serviço de Kontaveit por quatro vezes durante toda a parcial (duas em cada set) e sofreu apenas uma quebra de serviço (no primeiro set).

Jabeur marcou incríveis nove aces e fez apenas duas dupla faltas na partida, enquanto Kontaveit não marcou aces e cometeu três dupla faltas.

Com a vitória, a tenista tunisiana avança para a primeira semifinal nível WTA da carreira e disputa uma vaga para a final com a letã #11 Anastasija Sevastova, que passou pela russa #161 Vera Zvonareva em três sets. Conseguirá Ons Jabeur surpreender novamente para alcançar a primeira final da carreira na Kremlin Cup?