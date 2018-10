Isner salva match point e elimina Norrie na estreia em Viena

Na manhã desta terça-feira (23), o gigante #9 John Isner, salvou um match point e conseguiu superar o lucky loser #85 Cameron Norrie na estreia do ATP 500 de Viena. O estadunidense fechou a partida por dois sets a um com parciais de 6(1)/7, 6/4 e 7/6(7), em 2h19. Com a vitória, o tenista da Carolina do Norte continua buscando fechar o seu melhor ano com mais um título e consolidando a sua classificação ao ATP Finals - ele tem uma pequena vantagem sobre Nishikori na luta pela oitava vaga.

O primeiro set foi bem equilibrado mas com vantagem para Norrie, o diferencial sendo as quatro quebras no tie break da primeira parcial, quando o britânico conseguiu uma brecha no saque de Isner. O britânico, que entrou como lucky loser após a desistência de Richard Gasquet, jogou mais focado com o seu poderoso saque, vencendo por 7/6, com parcial de 7-1 no tie break, em 44 minutos de primeiro set.

Mais agressivo e forçando muitos erros na esquerda de seu oponente, Isner conseguiu ser mais agressivo à rede e abusou da sua potente direita e saque - foram 16 aces durante a partida- no segundo set, acuando Norrie. O seu saque com mais kick e o maior talento junto à rede também ajudaram o top 10 a jogar e levar de forma mais precisa no set vencendo por 6/4 em 34 minutos de set, empatando assim o confronto.

O terceiro set foi disputado mas com Isner levando vantagem novamente, o diferencial sendo os sete aces disparados durante a parcial, facilitando a atuação do gigante nas devoluções de saque em cima de Norrie no tie break. O número 9 sobreviveu a um match point, quando o britânico tinha vantagem de 7-6, e usou seu saque para vencer o set por 7/6, com 9-7 no tie break, em 1h04, fechando o embate após 2h19 de batalha.

Na segunda rodada do Erste Bank Open, Isner enfrentará o vencedor do confronto entre o americano #37 Steve Johnson e o showman francês, #33 Gaël Monfils.