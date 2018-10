Federer bate Copil e conquista ATP 500 da Basileia pela nona vez

Mesmo sem jogar seu melhor tênis e fazer uma campanha sem muito brilho, o suíço #3 Roger Federer mostrou porque é tão forte jogando diante de sua torcida. Neste domingo (28), ao bater o romeno #93 Marius Copil por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/4, em 1h34 de partida, o tenista de 37 anos conquistou o nono título no ATP 500 da Basileia, o de número 99 em sua carreira.

O jogo foi equilibradíssimo e decidido nos detalhes. Começando um pouco desligado, Federer foi quebrado logo no terceiro game e viu o adversário abrir 3 a 1. Entrando aos poucos no ritmo, o suíço devolveu o break no sexto game e empatou o duelo. A partir daí, os tenistas subiram o nível e seguiram confirmando seus games de serviço, levando a parcial para o tie-break. Após grande disputa, Federer obteve uma mini quebra decisiva no 11º ponto e, aproveitando o set point, fechou em 7/6 (7-5).

Apesar da vitória no set anterior, o suíço oscilou novamente e viu Copil abrir 3 a 0 no placar. Voltando a adquirir confiança em seus golpes e se impondo nas trocas de bola, devolveu a quebra no sétimo game e deixou tudo igual. Confirmando seu saque e jogando a pressão para o romeno, Federer conseguiu quebrá-lo mais uma vez, no nono game. Sacando para o título, precisou salvar um break point antes de fechar em 6/4 e comemorar o eneacampeonato com sua torcida.

A partir desta segunda-feira (29), o ex-número um do mundo disputará o Masters 1000 de Paris e terá pela primeira vez a chance de chegar a 100 troféus em sua brilhante carreira como profissional.