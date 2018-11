Após atropelar no primeiro set, Djokovic conta com desistência de Dzumhur e avança em Paris 

Voltando às quadras um dia depois de garantir o retorno ao posto de número um do mundo novamente - devido a desistência do espanhol Rafael Nadal do torneio -, o sérvio #2 Novak Djokovic viu o mesmo acontecer em sua partida de oitavas de final do Masters 1000 de Paris. Enfrentando o bósnio #52 Damir Dzumhur, Nole vencia por 6/1 e 2/1, quando o adversário se retirou após 53 minutos de partida, devido a fortes dores nas costas.

Essa foi a 20ª vitória seguida do sérvio, com direito a 30 sets consecutivos sem perder, um recorde em sua grande carreira. Vale lembrar que Djokovic também é o único tenista a ser campeão de todos os Masters 1000 do circuito. Em Paris, levantou o troféu em quatro oportunidades (2009, 2013, 2014 e 2015).

O jogo começou com muitas trocas de bola e tinha tudo para ser de ótimo nível. Porém, logo no quarto game, Dzumhur começou a sentir o incômodo nas costas, cometeu duas duplas faltas e foi quebrado pelo sérvio. Sem se entregar, o bósnio se manteve firme do fundo da quadra e fez de tudo para resistir o máximo possível. No sexto game, que teve 11 minutos de duração, o tenista chegou a pedir atendimento para o árbitro, pois sentia fortes dores. Quebrado novamente, viu Djokovic fechar a parcial em 6/1.

Dzumhur chegou até a confirmar seu saque no início do segundo set, mas ao sofrer a quebra no terceiro game e ver o sérvio abrir um break de vantagem, preferiu desistir da partida para que suas dores não se agravassem. Por fim, saiu ovacionado de quadra e teve seu esforço reconhecido pela torcida e por seu adversário, que o aplaudiram de pé.

O oponente de Djokovic nas quartas de final do Rolex Paris Masters será o croata #7 Marin Cilic, que passou pelo búlgaro #10 Grigor Dimitrov em sets diretos, parciais de 7/6(5) e 6/4. Em 17 confrontos entre os dois, Nole leva ampla vantagem. São 15 vitórias e apenas 2 derrotas.