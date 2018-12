Federer atropela Norrie em dia perfeito para a Suíça na Hopman Cup

Na manhã deste domingo (30), o suíço #3 Roger Federer entrou em quadra para o jogo de estreia do seu país na Hopman Cup, disputada em Perth, na Austrália. Enfrentando o britânico #91 Cameron Norrie, o dono de 99 títulos no circuito não tomou conhecimento e atropelou. Vitória em sets diretos, com duplo 6/1, e primeiro ponto para a Suíça no confronto garantido.

Apesar da facilidade em obter o resultado, Federer levou um susto no início do jogo. Foram três break points para Norrie logo no primeiro game, todos salvos pelo suíço. A partir daí, Federer dominou. Com duas quebras seguidas, abriu 5/0 e apenas controlou a vantagem para fechar o set em 6/1.

Sentindo-se muito à vontade em quadra, o suíço manteve o nível na segunda parcial. Conquistando um break no game inicial, abriu 3/1. Norrie tentou incomodar variando o jogo, mas não foi páreo para o ótimo saque do multicampeão. Assim como no set anterior, Federer obteve duas quebras em sequência e selou a vitória novamente por 6/1.

A Suíça está no Grupo B do torneio, junto de Grã-Bretanha, Grécia e Estados Unidos. O próximo embate da dupla suíça (Federer e Bencic) será contra os Estados Unidos, nesta terça-feira, primeiro dia de 2019.