Raonic atropela Bedene em 48 minutos e avança à segunda rodada em Brisbane

Sem dificuldades, o #18 Milos Raonic venceu a primeira rodada no ATP 250 de Brisbane contra o #67 Aljaz Bedene. Na madrugada desta segunda-feira (31), o canadense precisou de apenas 48 minutos para fechar a partida em dois sets a zero, parciais de 6/0 e 6/3.

A primeira parcial contou com domínio do tenista canadense que venceu todos os 11 pontos disputados em seu primeiro serviço. Bedene, por sua vez, ganhou apenas um ponto com seu primeiro saque e um ponto com o segundo. Ao quebrar seu adversário três vezes, Raonic venceu o primeiro set com o placar de 6/0, em 16 minutos.

Na segunda série, apenas uma quebra obtida no sexto game foi suficiente para o número 18 do ranking vencer por 6/3 e liquidar assim a partida em 48 minutos. O canadense continuou firme com seu serviço e perdeu apenas dois pontos com o primeiro saque. Bedene não teve nenhuma oportunidade de quebra no serviço de seu oponente durante toda partida.

Na última edição do torneio de Brisbane, Milos Raonic perdeu na estreia para a promessa australiana Alex de Minaur por 6/4 e 6/4. O canadense já foi campeão do torneio na edição 2016 em cima do suíço Roger Federer – que, por sua vez, defendia o título. Este foi o último torneio que Milos venceu durante sua carreira.

Na segunda rodada do Brisbane International, Raonic terá pela frente o sérvio #131 Miomir Kecmanovic como próximo adversário – este que se garantiu na chave principal após vencer o qualificatório e foi algoz do Leonardo Mayer na estreia do torneio australiano com parciais de 6/3 e 6/1.