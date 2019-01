Anderson devolve derrota para Simon em Pune e avança à decisão

Na última edição do ATP 250 de Pune, o sul africano #6 Kevin Anderson perdeu a final para o francês #30 Gilles Simon. Nesta temporada, a história se desenhou diferente. Em sets diretos com parciais de 6/3 e 7/6 (3), Anderson venceu Simon em 1h50 para garantir sua vaga na final do torneio indiano.

Uma única quebra no oitavo game da primeira série foi suficiente para Anderson sair na frente no placar vencendo por 6/3, em 39 minutos. Pontuando mais com tanto com o primeiro serviço quanto com o segundo, o número seis do ranking não teve dificuldades durante a parcial e teve seu saque ameaçado apenas uma vez. Com percentual de pontos ganhos baixíssimo no segundo serviço, Simon viu seu adversário pontuar cinco vezes das sete que teve quando dependeu do seu segundo saque.

O segundo set contou com uma quebra para cada lado e foi definido no tie break. Sem dificuldades, Anderson abriu a vantagem de 6-1 e na terceira oportunidade fechou em 7-3. Com isso, também venceu a segunda série e liquidou a partida. Com este resultado, o sul africano ampliou sua vantagem em confrontos diretos contra o francês – quatro vitórias e uma derrota.

Na final do Maharashtra Open, Anderson terá pela frente o #101 Ivo Karlovic como adversário, após o croata ter perdido apenas um set durante toda a competição – perdeu em partida disputada hoje (4) na semifinal contra o belga Steve Darcis.

Este jogo entre Anderson e Karlovic será o quinto jogo entre os dois tenistas com três vitórias para o finalista de Wimbledon. O fato curioso é que em dois destes confrontos, Anderson venceu após a desistência de seu adversário da partida. O sul-africano busca vencer seu terceiro título em menos de um ano – na temporada passada foi campeão no ATP 250 Nova Iorque e do ATP 500 de Viena.