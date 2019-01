Atual campeã, Kerber passa por Giorgi e vai às quartas no WTA de Sydney 

Vice-campeã da Hopman Cup ao lado de Alexander Zverev no último domingo (6), a alemã #2 Angelique Kerber estreou com vitória no WTA Premier de Sydney, onde defende o título do ano passado. Enfrentando a italiana #27 Camila Giorgi, a ex-número um do mundo venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6(3) e 6/2, em 1h47 de partida.

Em um jogo com muitas trocas de bola, a primeira quebra de saque foi de Giorgi. Porém, logo no game seguinte, Kerber devolveu o break e igualou o placar. A partir daí, o set seguiu disputado em alto nível e a decisão foi para o tie break. Atuando com regularidade, a alemã abriu 4-0 e encaminhou a vitória. Com um bom primeiro serviço, fechou em 7/6(3) e largou na frente.

Apesar da derrota na parcial anterior, Giorgi teve quatro break points nos primeiros games do segundo set e, após desperdiçar três, obteve a quebra, fazendo 2/1 no marcador. Entretanto, a italiana passou a oscilar e não ganhou mais nenhum game no confronto. Kerber conquistou três breaks seguidos, controlou as ações e fechou em 6/2 sem muitos sustos.

Nas quartas de final do Sydney International, Kerber medirá forças com a vencedora do duelo entre a tcheca #8 Petra Kvitova e a taiwanesa #28 Su-Wei Hsieh.