Schmiedlova vence partida dura contra Bencic e vai à final em Hobart

Falar que a partida entre a #55 Belinda Bencic e a #77 Anna Karolína Schmiedlova foi tensa é o mínimo. Valendo um lugar na final do Hobart International, as tenistas jogaram na madrugada desta sexta-feira (11), e foi Schmiedlova que levou a melhor, vencendo por 7/6(2), 4/6 e 6/2 em 2h30.

Belinda Bencic voltou a mostrar péssima atitude em quadra. A suíça ex-top 10 e queridinha do público foi tão longe no mau comportamento, que chegou a levar avisos de linguagem imprópria. Bencic reclamou dos fotógrafos, dos desafios e do tempo. Além disso, quis discutir com a árbitra de cadeira sobre uma suposta chamada não feita de um net no primeiro serviço de Schmiedlova. "Eu não ouvi e é por isso que não chamei", foi a resposta que obteve. Além das reclamações, a suíça também jogou raquetes no chão e xingou - e muito.

Muito mais irritada que o normal, Bencic começou a se comportar mal já no terceiro game da partida. Frustrada com seus próprios problemas, a suíça passou a errar bolas fáceis, fazendo com que a confiança de Schmiedlova crescesse. Houveram quatro quebras de serviço na primeira parcial, duas para cada lado (games 6, 7, 9 e 10).

No tie break, Bencic sofreu duas mini quebras e não quebrou nenhuma vez, vendo a eslovaca fechar em 7-2. Bencic fez 11 winners (um número muito abaixo do esperado devido o seu estilo de jogo) e cometeu 20 erros; Schmiedlova fez 18 de cada. A eslovaca fez quatro aces e duas dupla faltas; Belinda fez três e quatro respectivamente. Parcial durou 59 minutos.

Na segunda parcial, muito mais tranquila no quesito comportamento, Bencic teve altos e baixos. Ao ter vantagem de 5/1, logo viu-se desmoronar. Perdeu três games seguidos e precisou se esforçar para conseguir quebrar o serviço de Schmiedlova, que então servia para normalizar o placar, mas foi quebrada novamente.

Schmiedlova fez 11 winners e cometeu 20 erros; Bencic fez sete e 12. No serviço a suíça fechou sem aces e com uma dupla falta, enquanto a eslovaca ficou em um e três. A parcial durou 50 minutos.

Na terceira e última parcial, Bencic voltou a se comportar mal. Chegou a discutir com a árbitra por um "desafio não pedido", segundo a própria suíça. Schmiedlova passeou em quadra, fez shots dignos de uma verdadeira campeã e fez com que a suíça parecesse inexperiente em quadra.

Em 41 minutos, a eslovaca fez 6/2 e pôs fim a uma semana problemática de Bencic - que deve sair do torneio como um das mais comentada entre os árbitros. A suíça fez oito winners na parcial e cometeu 15 erros não-forçados; Schmiedlova fez 13 winners e cometeu 11 erros. A eslovaca disparou dois aces e zerou em dupla falta; Bencic fez dois e um respectivamente.

Belinda Bencic despede-se do WTA de Hobart e se prepara para o Australian Open, onde enfrenta já no round de abertura a também temperamental #38 Katerina Siniakova.

Schmiedlova enfrenta na finala americana #56 Sofia Kenin, que passou fácil pela francesa #47 Alizé Cornet, parciais de 6/2 e 6/4.