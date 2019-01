De Minaur passa por Simon e vai pela segunda vez consecutiva à final em Sydney

O australiano Alex de Minaur, número 29 do ranking, bateu o francês #31 Gilles Simon em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h35, e se garantiu na final do ATP 250 de Sydney. Vice-campeão em 2018, quando perdeu a decisão para Medvedev, de Minaur alcançou pela segunda vez consecutiva a decisão do torneio.

Com uma quebra logo no início do primeiro set, De Minaur saiu na frente no placar e, após salvar quatro chances de quebra no seu serviço enquanto sacava pra fechar a primeira série, confirmou seu game que durou cerca de nove minutos e venceu a primeira parcial por 6/3 em 49 minutos. O australiano teve oportunidade de vencer o set no game anterior, mas o francês não abriu chance para o australiano.

Com a mesma quantidade de erros não-forçados – 12 – para cada tenista, De Minaur foi superior ao disparar 13 bolas vencedoras, contra apenas cinco. Simon venceu três pontos das seis vezes em que subiu a rede, mas ainda assim teve desempenho inferior ao do australiano – que subiu 15 vezes e pontuou nove.

De Minaur quebrou o serviço do francês no quinto game para abrir 3/2 no placar. O australiano teve seu saque ameaçado logo no game seguinte, mas conseguiu se manter firme e confirmou. Novamente, Simon teve seu serviço quebrado – desta vez sem conseguir pontuar durante seu saque – e viu seu adversário sacar para a partida. Na quarta oportunidade de liquidar a partida, de Minaur sacou bem, confirmou o favoritismo e venceu a segunda série por 6/2.