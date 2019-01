Azarenka cai na estreia para Siegemund em seu retorno ao Australian Open

Pela segunda vez na carreira, a #110 Laura Siegemund consegue avançar à segunda rodada da chave principal do Australian Open. Na madrugada desta terça-feira (15), a alemã venceu a ex-número um do mundo, a #53 Victoria Azarenka, da Bielorrússia, por dois sets a um, com parciais de 6/7(5), 6/4 e 6/2 em 2h43 no primeiro Slam de 2019. Azarenka, que é bicampeã do torneio, não atuava em Melborune desde 2016.

Siegemund, assim, conquista sua primeira vitória na temporada em chaves principais após ser eliminada na primeira rodada por duas vezes após furar o qualifying nos Internationals de Auckland e Hobart, tendo agora três triunfos após ser derrotada na primeira parcial. Além disso, a alemã já soma 60 pontos no ranking da WTA, atingindo a segunda rodada de um Grand Slam pela terceira vez em sua vida, todas elas em quadras rápidas.

Durante a partida, o equilíbrio prevaleceu, com ambas as tenistas conseguindo uma melhor atuação em determinados momentos. No primeiro set, Azarenka produziu seu melhor nível do encontro, saindo de 2/5 no tie break e vencendo cinco pontos consecutivos. A partir de então, sua taxa de erros não forçados aumentou mesmo após liderar a segunda parcial por 4/2, oferecendo a Siegemund diversas oportunidades de quebra convertidas, que venceu os dois sets seguintes.

Ao fim do jogo, a alemã somou 37 winners, contra 29 da bielorrussa, com ambas cometendo 40 erros não-forçados. No saque, Azarenka conseguiu um melhor desempenho, com sete aces e quatro duplas faltas, ao contrário de Siegemund, que cometeu seis duplas faltas e apenas dois aces, além de uma média de primeiro saque de apenas 157 km/h.

Na segunda rodada, a zebra alemã irá enfrentar a tenista de Taipei, a #27 Su-Wei Hsieh, que passou com tranquilidade pela suíça #85 Stefanie Voegele. Será a primeira partida entre as duas tenistas no circuito profissional da WTA.