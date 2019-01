Jovens talentos: Yastremska, Kenin e Gasparyan avançam no Aberto da Austrália

As tenistas mais jovens vem mostrando ótimas performances no Australian Open. Na madrugada desta terça-feira (15), três partidas de jovens talentos se destacaram. A primeira foi a #57 Dayana Yastremska, 18 anos, que venceu a veterana dona da casa #75 Sam Stosur por 7/5 e 6/3. A segunda foi #37 Sofia Kenin, 20, que venceu a #111 Veronika Kudermentova por 6/3 e 3/6 e 7/5. Por fim a russa #91 Margarita Gasparyan, 24, que venceu #118 Lin Zhu por 4/6, 6/4 e 6/4.

Sam Stosur entrou em quadra não apenas e querida pela público como também com um bocado de experiência a mais e o fator climático da Austrália pesando a seu favor.

Stosur chegou a liderar o primeiro set por 5/3 e foi servir para a parcial quando desmoronou. Perdeu quatro games seguidos e viu a jovem ucraniana de 18 anos levar a parcial. No segundo set, Yastremska quebrou o serviço da veterana por duas vezes e nem chegou a enfrentar break point. Em 1h19 a partida estava ganha e a ucraniana na segunda ronda do Slam.

Yastremska fez cinco aces e zerou em dupla falta; Stosur fez quatro aces e cometeu seis dupla faltas. A ucraniana marcou o mesmo número de winners e erros não forçados: 21, enquanto que Stosur fez 13 winners e 26 (!) erros não forçados.

Sofia Kenin venceu seu primeiro título WTA da carreira em simples no Hobart International e entrou no Slam com a moral de ter seu primeiro título. A estadunidense venceu a primeira parcial com direto a três quebas de serviço a seu favor e apenas uma contra. Na segunda parcial a americana perdeu pouco de seu ritmo e sofreu duas quebras nos últimos games do set e acabou precisando enfrentar um set decisivo.

Em uma terceira e última parcial marcada de instabilidades em momentos decisivos, Kenin quebrou duas vezes e sofreu uma quebra. Partida durou 2h07 e a americana conseguiu garantir vaga na segunda ronda do Slam.

Ao todo, Kenin fez dois aces e cometeu uma dupla falta contra 13 aces e três duplas faltas de Kudermentova. A americana disparou 15 winners e cometeu 16 erros não forçados enquanto que a russa fez 36 winners e cometeu 24 erros não forçados.

A russa de 24 anos, Margarita Gasparyan fez sua estreia no Australian Open na Quadra 15, jogando contra Lin Zhu. Gasparyan precisou de 1h52 para avançar á segunda ronda depois de conseguir ótima virada em cima da adversária chinesa. Na primeira parcial, a russa sofreu a quebra em seu serviço quando servia para manter-se no set. Nas parciais seguinte quebrou por duas vezes e não enfrentou qualquer break point.

A russa disparou sete aces na partida e cometeu três duplas faltas; Zhu Lin fez um único ace e zerou em dupla faltas. Com jogo agressivo, Gasparyan fez 29 winners e cometeu 23 erros; a chinesa fechou com 22 winners e 31 erros não forçados.

Yastremska disputa uma vaga na terceira ronda com a espanhola #23 Carla Suarez Navarro, que venceu a jovem de 17 anos #551 Clara Burel em sets diretos. Kenin enfrenta a vencedora do confronto entre #1 Simona Halep e #71 Kaia Kanepi, e Margarita Gasparyan busca a vaga na terceira ronda em partida com a belga #13 Elise Mertens, que venceu a anja #59 Anna Karolina Schmiedlova em sets diretos.