Com tranquilidade, Zverev bate Bedene e se garante na segunda rodada do Australian Open

Em vitória tranquila, #4 Alexander Zverev venceu o esloveno #67 Aljaz Bedene na primeira rodada do Australian Open. Nesta terça-feira (14), o alemão ganhou em sets diretos com parciais de 6/4, 6/1 e 6/4, em 1h56.

Zverev começou a partida tendo seu serviço ameaçado logo no primeiro game, mas conseguiu garanti-lo com um ace a 212 km/h. Apesar de ter conseguido confirmar, Bedene ameaçou novamente o alemão no sétimo game e conseguiu a quebra. Sascha não só conseguiu devolver a quebra logo em seguida como conseguiu a sua segunda na parcial para fazer três games seguidos e vencer o primeiro set por 6/4.

O campeão do ATP Finals conquistou 75% dos pontos quando subiu à rede –nove pontos em 12 subidas. O alemão foi superior ao pontuar mais vezes tanto com o primeiro quanto com o segundo serviços. Bedene venceu apenas dois pontos em dez oportunidades com seu segundo saque.

Mais firme no segundo set, Zverev conseguiu duas quebras e abriu a vantagem de 5/0 na parcial. Apenas administrando seu serviço, fechou a segunda série por 6/1 e ampliou para dois sets a zero. O jovem alemão perdeu apenas um ponto com seu primeiro saque e venceu sete pontos com o segundo serviço de Bedene. Ao final do set, o esloveno venceu quase a metade dos pontos que seu adversário – 15 a 27.

Com uma quebra para cada lado, a terceira série seguiu equilibrada até o sexto game. Sascha conseguiu quebrar novamente seu oponente e, após confirmar seu serviço, colocou 5/3 no placar. Sacando em desvantagem, Bedene chegou a salvar um match point de Zverev em seu serviço. Disparando dois aces, salvou seu game e obrigou o rival a sacar para a partida. Sem dificuldades, em um game de zero, o alemão confirmou, venceu a série por 6/4 e liquidou assim a partida.

Na segunda rodada, Zverev enfrentará o francês #36 Jeremy Chardy que, por sua vez, teve estreia difícil que foi decidida apenas no super match tie break contra seu compatriota #98 Ugo Humbert.