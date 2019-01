Bencic vence partida equilibrada contra Putintseva e segue viva no Australian Open

A #49 Belinda Bencic entrou na quadra 20 do Australian Open com um único objetivo: sair com a vitória. A suíça ex-top 10 precisou lutar, mas acabou por conseguir levar a melhor em cima de #39 Yulia Putintseva ao vencer por 6/5 4/6 e 6/3, em 2h47.

Muito longe do nível esperado, Bencic, favorita no encontro, venceu a partida contra a cazaque principalmente por conta dos erros cometidos pela mesma. Ao todo foram 44 erros não-forçados distribuídos por Putintseva, que marcou 44 winners.

Foram 32 break points oportunizados na partida, com 14 conversões - cinco no primeiro set, três de Bencic; cinco no segundo set, três de Putintseva e quatro no terceiro set, três de Bencic. Do 213 pontos disputados, a suíça levou 112 (53%). Belinda disparou 44 winners e cometeu 36 erros não-forçados.

O serviço foi o único ponto de destaque positivo na partida: Bencic venceu 55% dos pontos no primeiro serviço e Putitnseva fechou com 60%; a suíça disparou três aces e zerou em dupla falta enquanto que a cazaque ficou em quatro e três.

Putintseva joga em dupla com a compatriota Zarina Diyas e ambas enfrentam na segunda ronda a dupla de Irina Khromacheva e Dalila Jakupovic. Bencic também joga em dupla, com a croata Donna Vekic e ambas têm estreia prevista para às 23h15 desta quarta-feira (16), onde enfrentam a dupla Sabrina Santamaria/Veronika Kudermetova.

No simples, Bencic tem grande desafio pela frente, a tcheca #8 Petra Kvitova, que despachou com tranquilidade a #70 Irina-Camelia Begu em apenas 69 minutos. A tcheca lidera o confronto direto em 2 a 0.