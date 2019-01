Nadal atropela de Minaur e vai às oitavas do Australian Open

No primeiro jogo da sessão noturna da Rod Laver Arena, o espanhol #2 Rafael Nadal passeou diante do jovem #29 Alex de Minaur. Dominante em todos os sets, o Toro Miúra venceu o australiano por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, em 2h22 de partida, e garantiu vaga nas oitavas de final do Australian Open pela 12ª vez na carreira.

O início do duelo foi repleto de break points. De todos os sete ao longo da parcial, seis foram a favor de Nadal. Se o tenista da casa não conseguiu aproveitar a única chance que teve, o espanhol não brincou em serviço. Conquistando dois breaks, fechou o set em 6/1 com tranquilidade.

O panorama se manteve no segundo set. Em um game com mais de 10 minutos de duração, Nadal obteve a quebra e liderou desde o começo. Salvando três break points ao longo da parcial, o ex-líder do ranking se manteve sólido nas trocas de bola e, quebrando o australiano mais uma vez, fechou em 6/2.

Buscando equilibrar as ações, de Minaur tentou ser mais agressivo e ter mais atitude nos pontos, mas seu peso de bola não foi capaz de incomodar o Toro Miúra. Com uma quebra nos primeiros games, o canhoto de Manacor abriu vantagem e apenas administrou até o final. Sem sustos, sacou para a vitória e fechou em 6/4.

Na briga pelo seu segundo título em Melbourne, Nadal terá um duelo complicado nas oitavas de final. Seu oponente será o tcheco #57 Tomas Berdych, que bateu o argentino #19 Diego Schwartzman por 3 sets a 1, de virada. Esse será o 24° encontro entre os tenistas.

Uma das últimas partidas entre os dois foi justamente no Aberto da Austrália, há quatro anos atrás. Se por um lado o espanhol lidera com folga o número de triunfos no confronto direto (venceu 19 e perdeu quatro), naquela ocasião o tcheco foi muito superior. Sem tomar conhecimento, eliminou Nadal por 3 sets a 0 com direito a um pneu.