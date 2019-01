Djokovic confirma favoritismo, elimina Medvedev e avança às quartas em Melbourne

Fechando o dia oitavas de final no Australian Open, o #1 Novak Djokovic enfrentou o #19 Daniil Medvedev e garantiu sua vaga entre os oito finalistas. Djokovic bateu o russo por três sets a um, com parciais de 6/4, 6/7(5), 6/2 e 6/3, em 3h19, nesta segunda-feira (21).

O atual líder do ranking busca vencer seu terceiro título seguido de Grand Slam e 15º Major de sua carreira. Com esta vitória em cima de Medvedev, Djokovic garantiu sua décima aparição nas quartas de final do torneio australiano e, assim, empatou com o ex-tenista sueco Stefan Edberg. Não só no Australian Open, mas agora o sérvio agora alcançou a rodada de quartas de final dez vezes ou mais em todos os Majors do torneio. Desde 2010 um tenista russo não chega às quartas de final em Melbourne. O último a conseguir tal feito foi Nikolay Davidenko.

O primeiro set contou com equilíbrio. Djokovic conseguiu a primeira quebra no sexto game e sacou para fechar o set em 5/3, mas o russo conseguiu devolver a quebra. No game seguinte, o sérvio pressionou o russo e, com uma bola vencedora de backhand, ganhou mais um game no saque de seu adversário para fazer 6/4, em 40 minutos.

A segunda parcial foi decidida no tiebreak após cada tenista ter quebrado uma vez seu adversário. Medvedev conseguiu vencer o set apenas na sua quarta oportunidade por 7-5 no game decisivo e empatou o jogo em um set a um.

Mais firme, Djokovic conseguiu quebrar duas vezes o russo para vencer o terceiro set em 6/2 e ficar na frente no placar mais uma vez. Medvedev ameaçou o serviço do sérvio em apenas um game, mas não aproveitou nenhuma das três oportunidades.

Era visível o cansaço de Medvedev após os tenistas terem feito longas trocas de bola na linha de base. No quarto set, novamente Djokovic foi dominante e conseguiu vencer a série por 6/3 após quebrar seu adversário duas vezes e assim liquidou a partida em 3h19.

Novak Djokovic busca vencer o Australian Open pela sétima vez em sua carreira. Caso seja campeão, o sérvio se tornará o maior campeão do torneio. No momento encontra-se empatado com o suíço Roger Federer – que foi eliminado pelo grego Stefanos Tsitsipas.

O número um irá enfrentar na próxima rodada o #9 Kei Nishikori, que, por sua vez, avançou de rodada após vencer Pablo Carreño-Busta em uma batalha dramática de cinco sets que durou 5h11. No retrospecto entre Djokovic e o nipônico, o sérvio venceu 15 partidas em um total de 17 jogos. A última vitória de Nishikori em cima do detentor de 14 Grand Slams foi no US Open em 2014.