Krejcikova/Ram vencem Sharma/Smith e conquistam título de duplas mistas pela primeira vez

Após uma longa final feminina em simples, a dupla mista formada entre Barbora Krejcikova, da República Tcheca, e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, sagrou-se campeã pela primeira vez em suas carreiras nessa modalidade, vencendo a dupla da casa entre John-Patrick Smith e Astra Sharma por dois sets a zero, com parciais de 7/6(3) e 6/1, em 1h13 de partida na Rod Laver Arena, na partida final da sessão noturna no penúltimo dia do Australian Open neste sábado (26).

Krejcikova, com apenas 23 anos, já conquista seu terceiro título na carreira, dois deles nas duplas femininas, ambos com sua compatriota Katerina Siniakova. Nas duplas mistas, seu melhor resultado havia sido as quartas de final no US Open de 2016 com o croata Marin Draganja. Nas duplas femininas, Krejcikova venceu Wimbledon e Roland Garros em 2018, sendo eliminadas nas quartas de final do Australian Open de 2019 por Stosur e Zhang, as eventuais campeãs.

Rajeev Ram, já com 34 anos, também conquistou seu primeiro major nas duplas mistas, tendo como melhor resultado anterior uma final no US Open de 2016 com sua compatriota CoCo Vandeweghe. Nas duplas masculinas, o americano nunca venceu um Slam, jamais chegando a final e tendo duas semifinais: Wimbledon 2016 e US Open 2014, possuindo como melhor marca no ranking a 11° colocação.

Para os finalistas australianos, a chegada à última partida da chave de duplas mistas foi a maior das surpresas, já que Sharma disputou a competição pela primeira vez em sua carreira, enquanto Smith, jogando pela segunda vez, tinha como melhor campanha uma eliminação na primeira rodada em 2017.