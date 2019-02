Stan Wawrinka cai para Copil na estreia do ATP de Sofia 

Atual vice-campeão do ATP 250 de Sofia, na Bulgária, o romeno Marius Copil iniciou sua jornada em defesa de seus 150 pontos no ranking atuando como zebra, vencendo o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 da ATP, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/6(5) e 6/4 em 1h47 de partida na Quadra Central do torneio búlgaro nesta segunda feira (4).

Ambos os tenistas entraram em quadra necessitando de um bom resultado para defender seus pontos. Em 2018, eles perderam para o mesmo tenista na chave de Sofia, o bósnio Mirza Basic. Enquanto Wawrinka caiu nas semis, defendendo 90 pontos, Copil perdeu na final, precisando defender 150 pontos. Com o resultado, o ex-top 10 abandonará o top 60, caindo nove posições na atual situação, podendo ser ultrapassado por outros jogadores, inclusive Copil, que se encontra em #68. O romeno venceu sua primeira partida contra o suíço em três ocasiões no circuito profissional da ATP.

A partida foi extremamente equilibrada, com os dois jogadores utilizando de seus serviços para confirmar seus games com muita tranquilidade, num jogo em que a maioria dos games foi confirmada sem perder pontos. Ao todo, Copil venceu 72% dos seus pontos com seu saque, enquanto Wawrinka venceu 79%, quebrando em sua única oportunidade no primeiro saque. Já na segunda parcial, o romeno teve três break points contra dois do ex-top 10, mas nenhum conseguiu converter, encaminhando o jogo ao tiebreak, em que Copil conseguiu um minibreak no 5-5, fechando o set com seu saque logo em seguida. No set decisivo, ele conquistou uma quebra no terceiro game, não sendo ameaçado pelo resto do confronto e avançando às oitavas.

Na rodada de 16, o romeno terá que jogar contra o vencedor da partida entre o convidado búlgaro Alexandar Lazarov, de 21 anos, e Fernando Verdasco, cabeça-de-chave 6 da competição. Copil venceu o búlgaro em 2016, no qualifying de Sofia, enquanto contra Verdasco, terá a chance de disputar o primeiro embate no circuito.