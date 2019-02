Svitolina passa fácil por Muchova e garante grande duelo contra Halep nas semifinais de Doha

Pelo WTA Premier de Doha, no Catar, a ucraniana #7 Elina Svitolina enfrentou a qualifier #132 Karolina Muchova e venceu fácil por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h24 nesta quinta-feira (14) e avançou às semifinais no torneio.

No primeiro set, apesar de certo equilíbrio, Svitolina dominou as ações. Com um bom primeiro serviço, onde ganhou mais de 70% dos pontos tentados, a ucraniana ainda conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes. Mesmo sendo quebrada uma vez também, acabou por vencer o set por 6/4.

No segundo set, passeio de Svitolina. Sendo letal em seu primeiro serviço, a número 7 do mundo quebrou o serviço de Muchova novamente por duas vezes e venceu o set por 6/2 e o jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Svitolina enfrentará nas semifinais do Qatar Total Open a ex-número um do mundo e atual #3 Simona Halep, que bateu a alemã #16 Julia Goerges por 2 sets a 0, com um duplo 7/6. O duelo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (15), às 11h30, horário de Brasília. Até aqui, as duas jogadoras enfrentaram-se por seis vezes e Svitolina possui vantagem, com quatro vitórias.