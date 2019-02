Bellucci desperdiça chances, perde para Ruud e dá adeus ao quali do Rio Open

Atual #213 do mundo, Thomaz Bellucci lutou e deu tudo de si, mas acabou eliminado na primeira rodada do qualifying do Rio Open. Enfrentando o norueguês #129 Casper Ruud, o brasileiro desperdiçou inúmeras chances e foi derrotado por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 7/6 (6), em 2h23 de partida.

O primeiro set foi bastante equilibrado. Com poucas chances para ambos os lados, prevaleceu quem foi mais preciso. Bellucci chegou a ter uma quebra de saque de vantagem e sacar para o set, mas acabou vendo o norueguês devolver o break e empatar em 5/5.

Depois de os tenistas confirmarem seus games de saque em seguida, a decisão foi para o tie-break. Alternando bons e maus momentos, Ruud conquistou dois mini breaks, contra apenas um do brasileiro, e fechou a parcial em 7/6 (7-3).

No segundo set, Bellucci se impôs um pouco mais e, contando com uma grande oscilação do adversário, obteve a quebra. O brasileiro chegou a ter 5/2 na parcial, mas voltou a cometer erros e viu a superioridade no placar ir embora. Mais uma vez, o tie-break veio para definir as coisas.

Em um começo avassalador, Ruud veio com tudo para cima do tenista da casa, conquistou duas mini quebras e fez 6-2. Com quatro match points contra, Bellucci não desistiu e salvou todos, levando o público ao delírio. Mas os erros bobos voltaram a aparecer e o brasileiro sucumbiu. No fim, vitória do norueguês por 7/6 (8-6).