Dois dias após título de Doha, Mertens perde partida de três horas para Zhu em Dubai

Dois dias depois de conquistar o título mais importante de sua carreira, em Doha, a #16 Elise Mertens foi eliminada na primeira rodada do WTA Premier 5 de Dubai. A belga lutou com todas as forças, mas acabou sendo surpreendida pela chinesa vinda do qualifying, #105 Lin Zhu, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/5, em longa partida de 2h58, nesta segunda-feira (17). Foi a maior vitória da tenista de 25 anos no circuito WTA.

Mertens vinha de cinco vitórias em Doha, três delas sobre as top 10 Kiki Bertens, Angelique Kerber e Simona Halep, além de também ter disputado duas partidas no duelo entre Bélgica e França pela Fed Cup no fim de semana anterior. A jovem de 23 anos sentiu o desgaste na partida desta segunda-feira e chegou a pedir atendimento médico para a perna esquerda.

Algoz de Mertens, Zhu já havia vencido a tcheca Petra Kvitova, então 17ª colocada, no WTA de Tianjin em 2017. A chinesa também garantiu sua entrada no top 100 do ranking mundial, que acontecerá na próxima segunda-feira (24). Sua próxima adversária no Dubai Tennis Championships será a ucraniana #23 Lesia Tsurenko, que contou com um abandono no segundo set na sua partida de estreia contra a #47 Yulia Putintseva.