Muguruza se impõe, faz boa partida e vence Zheng na segunda rodada de Dubai

Desde a temporada passada, a espanhola #16 Garbiñe Muguruza sofre constantemente com más atuações. Mas nesta terça-feira (19), no confronto contra a chinesa #41 Saisai Zheng, pelo Dubai Tennis Championships, a história foi diferente. A campeã de Roland Garros e Wimbledon impôs seu ritmo de jogo, conseguiu fazer uma boa partida e venceu por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h33.

A chinesa foi para o confronto com uma estratégia definida: fazer a espanhola se movimentar. Com diagonais firmes e rápidas, Zheng fazia Muguruza correr e aniquilava as principais características de sua adversária. No início da partida, a tática foi impecável. Saisai confirmou seus saques, quebrou a oponente no quarto game e logo abriu 3/1.

O set se manteve equilibrado até o nono game, quando Muguruza perdia por 3/5, mas conseguiu devolver a quebra e tomar conta do jogo - tecnicamente e psicologicamente. Zheng sentiu o golpe e caiu bruscamente de produção. Garbiñe se aproveitou do bom momento e venceu nove games consecutivos, além de conquistar pontos impressionantes.

No segundo set, um atropelamento. Muguruza não teve nenhuma dificuldade em abrir 5/0. Quando o pneu parecia cada vez mais maduro, a espanhola pisou no freio, perdeu dois games por pura displicência, mas logo se recuperou e fechou a partida em 6/2.

Foi o segundo jogo e a segunda vitória de Garbiñe Muguruza sobre Saisai Zheng. A primeira foi no Australian Open desse ano, quando a espanhola fez um 6/2 e 6/3 sem muitas dificuldades.

Na próxima rodada, Muguruza enfrentará a ucraniana #6 Elina Svitolina, cabeça de chave número seis e atual bicampeã do torneio. Ela eliminou a tunisiana #56 Ons Jabeur, depois de um abandono.