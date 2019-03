Pliskova passa por Kontaveit e enfrenta Bencic nas quartas de Indian Wells

Encerrando o dia de atividades da última terça-feira (12) no BNP Paribas Open, a #5 Karolina Pliskova enfrentou a #21 Anett Kontaveit por uma vaga nas quartas do torneio. Superando as dificuldades, a tcheca venceu pelas parciais de 7/6(0), 4/6 e 6/2 em 2h06 e agora soma sua segunda vitória de dois encontros em cima da estoniana.

Disparando um estrondoso número de 13 aces, Pliskova viu-se na dificuldade durante sua partida por conta da ótima devolução e construção de pontos da estoniana.

O principal ponto para o ataque de Kontaveit foi o segundo serviço da tcheca, onde venceu 50% dos pontos. Apesar de jogar em ótimo nível durante toda a partida, em momentos chave (como por exemplo, o tiebreak) a estoniana acabou perdendo o gás e sofrendo mas na frente por conta das oportunidades perdidas. Uma estatística que pesa é a de break points: Kontaveit converteu apenas quatro dos 15 que teve.

Pliskova chegou a vencer sete pontos seguidos na partida e um total de 106 pontos (dos 198 disputados - 54%). A tcheca venceu ainda 16 dos 50 games disputados (30%).

Anett despede-se do torneio dentro do top 20 do ranking WTA, fazendo sua estreia como número #19 do mundo e segue para o WTA de Miami, onde busca um melhor resultado.

Pliskova segue para as quartas de final do WTA Mandatory de Indian Wells e já tem adversária confirmada: a #23 Belinda Bencic, que despachou a número 1 do mundo e defensora do título, Naomi Osaka em sets diretos.