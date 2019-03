Bencic domina Osaka e elimina atual campeã em Indian Wells

A noite desta terça-feira (12) ficou marcada pelo encontro dos jovens talentos da WTA nas oitavas de final do BNP Paribas Open. Defendendo pela primeira vez um título na carreira, a número um do mundo, Naomi Osaka acabou caindo para a suíça #23 Belinda Bencic, que venceu a japonesa pelas ótimas parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 67 minutos.

Apesar de ser a defensora do título e número um do mundo, Naomi Osaka não entrou em quadra com o claro favoritismo. Isso porque Belinda Bencic vem de excelentes partidas, com o título do Premier 5 de Dubai, onde venceu quatro tenistas do top 10.

Mostrando evidente dificuldades com o serviço, Osaka sofreu quebra já no game inicial da partida. Depois uma outra quebra no quinto game. Bencic chegou a servir para a parcial em 5/3, mas fez mal e foi quebrada com facilidade pela líder de ranking. No game seguinte Osaka serviu para manter-se viva no set e foi aí que a última quebra aconteceu e Belinda confirmou a parcial.

Bencic disparou nove winners na parcial e cometeu 10 erros não- forçados; Osaka fechou com oito winners e 12 erros não-forçados. Ambas as tenistas fizeram o mesmo número de ace e dupla falta: um.

Bencic começou a segunda parcial precisando salvar break point e uma vez feito, ligou o modo trator. A suíça venceu três game seguidos e depois do único game confirmado de Osaka, mais três games de uma vez.

Ao todo foram disputados apenas 98 pontos, 60 deles vencidos pela suíça (61%), que chegou a ter a marca de seis pontos seguidos na partida. Belinda saiu melhor em todos os quesitos: quatro aces contra um; 54% de pontos ganhos em bolas de devolução contra 30% e 70% de pontos vencidos no serviço contra 46%.

Apesar de sofrer a derrota ainda nas oitavas de final, Naomi Osaka segue no posto de número um do mundo por conta da queda de Simona Halep e agora voa para o WTA de Miami, onde travará mais uma luta para seguir como líder de ranking.

Belinda Bencic segue imparável e já confirmada nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Indian Wells espera a vencedora do encontro entre #5 Karolina Pliskova e #21 Anett Kontaveit.