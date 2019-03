Raonic prevalece e devolve derrota para Struff em Indian Wells

O #14 Milos Raonic teve sua vingança contra o #55 Jan Lennard Struff, que havia vencido este confronto em Dubai há algumas semanas. Em jogo válido pelas quartas do Masters 1000 de Indian Wells, o canadense fechou a disputa em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h15, nesta quarta-feira (13).

Raonic quebrou Struff no último game do primeiro set, terminando em dupla falta cometida pelo alemão. O canadense registrou outra quebra no primeiro game de serviço do rival no segundo set, o que deu a tranquilidade para confirmar o triunfo.

Raonic, que está trabalhando com o seu novo técnico, o francês Fabrice Santoro pela primeira vez esta semana, chegou ao menos nas quartas de final em suas últimas cinco aparições em Indian Wells. O canadense foi semifinalista em 2018, perdendo para o eventual campeão Juan Martin del Potro da Argentina. Em 2017, ele perdeu para Novak Djokovic na final.

Raonic irá enfrentar nas quartas do BNP Paribas Open o lucky loser #130 Miomir Kecmanovic, que vencia a partida de oitavas por 6/4 e contou com a desistência do #74 Yoshihito Nishioka para avançar no torneio.