Kerber supera Venus Williams e está na semifinal em Indian Wells

Por uma das quartas de final do WTA Premier Mandatort de Indian Wells, a americana #36 Venus Williams e a alemã #8 Angelique Kerber protagonizaram um grande jogo, digno de duas ex-número um. Em um duelo de técnica, força e marcado pelo equilíbrio, Kerber se saiu melhor e venceu o jogo por 2 sets a 0, parciais de 7/6(3) e 6/3, em 1h38, nesta quinta-feira (14).

No primeiro set, um jogo digno de duas grandes jogadoras. Muito equilíbrio e a todo tempo, ambas se pressionando, não deixando margem para erros. Enquanto Williams apostava nas bolas flutuantes no fundo de quadra, Kerber tentava gerar força para contra atacar com seu típico winner na paralela.

Com duas quebras de serviço para cada lado, o set foi decidido no tiebreak, apesar de Kerber ter tido a chance de sacar para o set no 10º game. No game desempate, a alemã foi mais eficiente e venceu o set por 7/6(3).

No segundo set, Kerber demonstrou porque se mantém em alto nível há tanto tempo. A alemã não deu chances para a anfitriã e, desta vez conseguindo impor em quadra seu típico jogo de explorar o fundo de quadra e contra atacar com um forehand letal, quebrou o serviço de Venus uma única vez e levou o set por 6/3 e o jogo por 2 sets a 0.

Agora, Angelique Kerber enfrenta a suíça #23 Belinda Bencic, que bateu a tcheca #5 Karolina Pliskova, por 2 sets a 1. O duelo está previsto para ocorrer na madrugada deste sábado (16), às 1h. Este será o sétimo jogo entre as duas jogadoras, com equilíbrio máximo até aqui, com três vitórias para cada lado.