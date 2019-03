Melo/Kubot superam Djokovic/Fognini e vão à final em Indian Wells

Dois anos depois de ficarem com o vice-campeonato no Masters 1000 de Indian Wells, Marcelo Melo e Lukasz Kubot voltam à decisão do tradicional torneio californiano. O mineiro e o polonês venceram nesta sexta-feira a parceria formada pelo sérvio Novak Djokovic e o italiano Fabio Fognini por 7/6 (com 7/5 no tie break), 2/6 e 10/6.

Ex-número 1 do mundo na modalidade, Melo é o atual 12º colocado no ranking dos duplistas. O mineiro de 35 anos acumula 32 títulos na carreira e disputará sua 57ª final. Nove de suas conquistas foram em competições Masters 1000. Com Kubot, o mineiro já venceu doze torneios.

O polonês de 36 anos também já foi número 1 do mundo e aparece no oitavo lugar. Ele já conquistou 24 títulos de ATP, incluindo seus quatro Masters 1000 ao lado de Melo e disputará sua 40ª final na carreira.

Os adversários de Melo e Kubot na final de Indian Wells, marcada para às 21h (de Brasília) deste sábado serão o croata Nikola Mektic e o argentino Horacio Zeballos, que venceram na última quinta-feira o austríaco Oliver Marach e o austríaco Mate Pavic por 7/6 (com parcial de 7/3) e 7/6 (com outra parcial de 7/3).

Melo e Kubot conseguiram uma quebra logo no game de abertura e sustentavam a vantagem sem enfrentar break points até o momento em que sacaram para fechar e permitiram o empate por 5/5. Djokovic e Fognini começaram melhor no tiebreak e lideraram por 4-1, mas o mineiro e o polonês reagiram e venceram três pontos importantes nas devoluções para fecharem o primeiro set.

A segunda parcial foi dominada por Djokovic e Fognini, que conquistaram duas quebras e cederam apenas sete pontos nos games de serviço, enfrentando apenas um break point. O match tiebreak foi disputado em alto nível, mas Melo e Kubot estiveram à frente no placar praticamente o tempo todo depois de vencerem três pontos seguidos logo no começo e sustentaram a vantagem.