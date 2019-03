Mektic/Zeballos fazem grande partida e desbancam Kubot/Melo na final em Indian Wells

Depois de um começo de temporada bem abaixo das expectativas, o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot colocaram a dupla de volta no trilho no Masters 1000 de Indian Wells, chegaram até a final, mas acabaram ficando com o vice. Na noite deste sábado (16), o croata Nikola Mektic e argentino Horacio Zeballos venceram seu primeiro troféu juntos, fechando o jogo de virada, com o placar de 4/6, 6/4 e 10-3, em 1h28 de confronto. A campanha no torneio californiano lhes renderá uma premiação de US$223.170 e mais 600 pontos no ranking.

Melo voltará não apenas ao top 10, mas também ao posto de número um do Brasil, ganhando cinco colocações e pulando para o sétimo posto, um a frente do compatriota Bruno Soares. Por sua vez, Kubot sairá da oitava colocação para a quinta. Na corrida de duplas, eles sairão do zero e com a pontuação obtida formarão a 15ª melhor dupla do ano.

Os campeões Zeballos e Mektic, que juntos haviam somando apenas 90 pontos, dão uma disparada ainda maior na corrida para o ATP Finals e assumem a terceira posição. O croata sairá do 15º posto para o sexto, alcançando sua melhor marca da carreira nas duplas, enquanto o argentino entrará no top 20 pela primeira vez, subindo para o 19º lugar. Eles ainda dividirão um cheque de US$457.290.

A partida começou boa para a parceria mineiro-polonesa, que levou o primeiro set com duas quebras a favor e uma contra. Só que eles baixaram um pouco o ritmo na segunda parcial, principalmente nas devoluções, não tiveram um break sequer a seu favor e perderam o saque no décimo e último game, levando a definição para o match-tiebreak, em que foram dominados por Zeballos e Mektic.