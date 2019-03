Seguro, Anderson bate Sousa e vai às oitavas do Masters 1000 de Miami

Vindo de boa estreia no Masters 1000 de Miami, o sul-africano #7 Kevin Anderson venceu mais uma e segue vivo no torneio. Enfrentando o português #41 João Sousa, o cabeça de chave número seis do torneio venceu em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (6), em 1h51 de partida.

No primeiro set, Anderson sacou bem e foi agressivo nas reposições. O sul-africano aplicou uma sequência de bons golpes no terceiro game e quebrou o saque de Sousa de zero, abrindo 4/1. Sólido, o cabeça de chave número seis do torneio liderou o placar até fechar a parcial em 6/4.

O segundo set foi mais equilibrado, com os dois tenistas sacando bem e não dando chances. No oitavo game, quando Anderson sacaria em 3-4, a partida foi interrompida pela chuva. Após quase duas horas de espera, o jogo foi retomado. A parcial continuou sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

O panorama se manteve e o game desempate foi disputadíssimo. Surpreendentemente, Anderson cometeu uma dupla falta no sétimo ponto, mas logo em seguida, devolveu o mini break e igualou o game decisivo em 4-4. Agressivo nas devoluções Sousa conquistou mais uma vantagem e sacou em 6-5. Porém, viu o sul-africano reagir novamente, dessa vez para virar a parcial decisiva e sacar firme, selando a vitória por 8-6.

Nas quartas de final do Miami Open, Anderson vai encarar o australiano #77 Jordan Thompson, que eliminou o búlgaro #29 Grigor Dimitrov em sets diretos, com duplo 7/5.