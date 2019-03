Tiafoe vence Ferrer de virada e vai às oitavas em Miami

O #34 Frances Tiafoe está nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O norte-americano avança após derrotar o #155 David Ferrer por 2 sets a 1 na terceira rodada, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3, em 2h27.

Foi uma partida bem equilibrada entre os dois. Algoz de Zverev, Ferrer até foi melhor no saque, com 9 aces e 70% do primeiro serviço colocado em quadra, contra 4 e 62%, respectivamente, do adversário. Tiafoe, porém, foi mais decisivo nos momentos importantes. Ambos os tenistas tiveram cinco break points contra; o dono da casa salvou três, e o espanhol, apenas um.

O primeiro set foi bem intenso. Os games foram muito longos e os jogadores se revezavam na liderança. Após mais de uma hora de parcial, Ferrer levou a melhor. Ele teve duas quebras a favor, uma a mais que o adversário, e fechou a conta em 7/5.

Os dois sets seguintes foram completamente diferentes. Os tenistas resolveram fechar a porta em seus serviços e quase não deram brecha para o oponente. Ao contrário da primeiro etapa, ninguém tinha dificuldades para confirmar.

Nesse cenário, Tiafoe foi muito preciso e garantiu o ponto em todas as três únicas chances que teve no serviço do espanhol nas duas últimas parciais; Ferrer não obteve nenhum break point sequer nesse período. Com essa consistência, o norte-americano virou o jogo, fechando o segundo e terceiro ambos em 6/3, e eliminou o espanhol em um de seus últimos torneios na carreira. Ele anunciou que se aposentará ao fim dessa temporada.

Frances Tiafoe vai agora às oitavas de final para enfrentar #20 David Goffin, que passou menos da metade do tempo em quadra que o tenista da casa teve na terceira rodada; e isso pode fazer diferença. O belga eliminou com tranquilidade o #16 Marco Cecchinato por 2 sets a 0, em uma hora e dez minutos.