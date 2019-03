Shapovalov vence Tsitsitipas de virada e vai às quartas de final em Miami

O #23 Denis Shapovalov está nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O canadense garantiu passagem após derrotar o #10 Stefanos Tsitsipas por 2x1 de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6(3), após duas horas e dezessete minutos.

Foi uma partida muito equilibrada do começo ao fim. Com estilos bem agressivos, nenhum dos dois permitia com que o outro tivesse vida fácil, tanto que de 31 games disputados, apenas em seis aquele que recebeu o serviço não pontuou nenhuma vez; e desse total, Shapovalov obteve vitória apenas em um a mais que o adversário: 16 games para o canadense e 15 para o grego. O equilíbrio foi tão grande que os tenistas tiveram exatamente o mesmo número de pontos ganhos: 100 para cada lado.

Quem começou melhor foi Tsitsipas. Shapovalov teve muitas dificuldades em seu saque no início do jogo, e o número 10 do mundo aproveitava para colocar pressão. Ele poderia ter aberto vantagem desde o primeiro serviço do oponente, mas desperdiçou alguns break points. A liderança veio com uma quebra quatro games depois, e a vitória no set por 6/4 ficou encaminhada.

No retorno para a segunda parcial, o canadense parece ter entendido e se adaptado ao jogo do adversário rapidamente. Ele dominou a etapa desde o início. Mesmo com pontos disputados acirradamente, foi decisivo e levou a melhor na maioria, chegando a abrir 5/1. O adversário ainda devolveu uma das quebras que sofreu, mas não foi o suficiente. Shapovalov fechou em 6/3.

O terceiro e último set foi o mais equilibrado de todos, mas não por ter fortes trocas de golpes e de revezamentos à frente do placar. A parcial se encaminhou para um tie-break pois os tenistas ‘mataram’ rapidamente seus serviços. Ninguém teve nenhuma chance de ameaçar o outro quando tinha que receber. O aproveitamento de primeiro saque ficou acima dos 80% para ambos.

Ao contrário do restante do set, o tie-break foi um ‘massacre’. O canadense pressionou e abriu vantagem desde o primeiro ponto. Tsitsipas chegou até a igualar o placar, devolvendo um dos mini-breaks que teve contra, mas cedeu outros dois logo em seguida. O resultado trouxe vitória do 23º do mundo por 7/3, e o seu triunfo no duelo.

Assim, Shapovalov garante umas das últimas vagas às quartas de final da chave de simples masculina. A única que resta será decidida entre o #5 Roger Federer e o #15 Daniil Medvedev, em partida adiada de terça (26) para quarta (27) por conta da chuva que atrasou a programação.

Para tentar avançar às semis, Shapovalov vai enfrentar o #34 Frances Tiafoe.