Townsend derruba Goerges, atual vice-campeã de Charleston, e conquista maior vitória da carreira

A #83 Taylor Townsend, de 22 anos, eterna promessa dos Estados Unidos, conquistou uma maior vitória da sua carreira no saibro verde de Charleston nesta quarta-feira (3). Ela venceu a alemã #15 Julia Georges em dois sets com parciais de 6/4 e 7/6(0), em 1h46.

Finalista no ano passado, Julia Goerges foi totalmente dominada no tiebreak do segundo set, perdendo por sete pontos para zero. A alemã vai cair pelo menos duas posições no ranking por não conseguir defender seu vice-campeonato. Enquanto isso, Townsend comemora sua primeira vitória contra uma top 20 na carreira.



Nas oitavas de final do Volvo Car Open, Townsend enfrentará a suíça #21 Belinda Bencic, que venceu em menos de uma hora, com parciais de 6/0 e 6/3 a americana #148 Allie Kiick.