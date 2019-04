Djokovic eleva nível, atropela Fritz e avança às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo

Bicampeão do Masters 1000 de Monte Carlo, o sérvio #1 Novak Djokovic mostrou força em sua segunda partida na competição. Após uma estreia irregular, 'Nole' elevou seu nível nesta quinta-feira (18) contra o norte-americano #65 Taylor Fritz e conseguiu despachar o jovem rival em sets diretos, marcando parciais de 6/3 e 6/0, em 1h08 de partida.

Classificado para as quartas de final no saibro monegasco, ‘Nole’ terá pela frente o russo Daniil Medvedev, que mais cedo venceu o grego Stefanos Tsitsipas e manteve sua invencibilidade contra o rival. Será o quarto embate entre eles no circuito, com vitórias sérvias nos outros três, o mais recente deles nas oitavas do Australian Open deste ano.

Esta foi a 15ª vitória do número 1 do mundo na atual temporada e a 34ª em Mônaco, onde não chegava às quartas desde 2017. Sua última grande campanha no evento foi o título de 2015, quando repetiu a conquista de dois anos antes, sua primeira na competição.

Fritz suportou apenas quatro games no fundo de quadra. Assim que Djokovic calibrou os golpes e começou a deslocá-lo seguidamente, a tarefa simplificou para o sérvio. Chegou a ter 5/2 e saque, permitiu quebra num game em que alongou demais os golpes, mas o norte-americano voltou a falhar no serviço em seguida. Para quem depende tanto do saque, Fritz ganhou apenas 16 pontos de 35 tentativas, no primeiro set, com ruins 43% de aproveitamento do primeiro saque.

O segundo set foi ainda mais fácil para Djokovic, que manteve os nervos lugar diante da dificuldade gerada pelas rajadas fortes de vento. Fritz terminou com 28 erros, sendo 13 de forehand, enquanto o sérvio falhou apenas 12 vezes.