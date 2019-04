Djere vira contra Basilashvili em Budapeste e vai à terceira semifinal no ano

O sérvio #33 Laslo Djere atingiu às semifinais do torneio ATP 250 de Budapeste com uma vitória sobre o georgiano #18 Nikoloz Basilashvili e está à apenas dois passos de um novo troféu. O campeão do Rio Open fechou a partida com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 1h47, nesta sexta-feira (26).

Com esta vitória, Djere garantiu um salto no ranking da ATP, e mesmo se ele não for a final, ele estará entre os 30 primeiros no 29º lugar na segunda-feira (29) pela primeira vez na carreira. Campeão do ATP 500 do Rio de Janeiro e semifinalista no ATP 250 de São Paulo, o sérvio volta a fazer uma boa campanha após passar alguns torneios com derrotas precoces. A vitória contra Basilashvili foi a primeira de virada do tenista em 2019.

Djere enfrenta nas semifinais do Hungarian Open o italiano #55 Matteo Berrettini, que passou nas quartos pelo uruguaio #73 Pablo Cuevas​​​​​​​.