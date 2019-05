Muguruza desaponta torcida espanhola e cai para Martic na estreia em Madrid

Em sua primeira partida no saibro desde Roland Garros 2018, a #20 Garbiñe Muguruza não conseguiu vencer sua partida de estreia no WTA Premier Mandatory de Madrid. Jogando com o apoio da torcida, Muguruza perdeu em dois sets para a croata #36 Petra Martic com parciais de 7/5 e 7/6(2), em 1h55, na Quadra Manolo Santana na manhã deste domingo (5).

O resultado consagra a décima vitória de Martic em 11 partidas no saibro de 2019, sendo derrotada apenas na final do WTA de Charleston, quando perdeu para Caroline Wozniacki em sets diretos. Apesar disso, Muguruza foi a adversária de melhor ranking sobre a qual a croata triunfou em sua campanha na terra batida, já somando seis vitórias em sequência, cinco delas em seu primeiro título na vida, em Istambul. No confronto direto, Martic empata, tendo uma vitória e uma derrota.

No embate, nenhuma das tenistas mostrou uma performance excepcional, com os erros não forçados superando as bolas vencedoras. Ao fim do encontro, a croata cometeu 26 erros não-forçados, contra 41 de Muguruza, e fez 22 winners, contra 34 da ex-número um do mundo.

As duas tiveram bons desempenhos no saque, vencendo a maioria de seus pontos de serviço e evitando quebras de serviço. Muguruza teve dez break points, mas converteu apenas dois, enquanto que Martic converteu três de quatro oportunidades.

Na segunda rodada do Mutua Madrid Open, a croata enfrentará a vencedora do confronto entre a ex-número um do mundo, atual #4 Angelique Kerber, e a #26 Lesia Tsurenko. A alemã venceu apenas um de três confrontos contra Martic e a ucraniana perdeu para a top 40 no único jogo.