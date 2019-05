Em partida decidida no detalhe, Fritz elimina Dimitrov e avança no Masters 1000 de Madrid

Vindo do qualifying, o #57 Taylor Fritz surpreendeu e eliminou o #46 Grigor Dimitrov na primeira rodada do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. Prevalecendo na hora decisiva em ambos os sets, o norte-americano despachou o búlgaro em sets diretos, parciais de 7/6 (8) e 7/6 (4), em 1h47 de partida. Esse foi o primeiro encontro entre os tenistas no circuito da ATP.

Em um duelo marcado por muitas pancadas na bola e por lances refinados de ambos os jogadores, o resultado não poderia ser outro. Dois sets decididos no tie-break com direito a muita emoção. No primeiro, após uma quebra de saque para cada lado, os tenistas foram para o game desempate, onde Fritz desperdiçou três set points e Dimitrov um, até que o norte-americano obteve a mini quebra e fechou em 7/6 (10-8).

Embalado com a vitória suada na parcial anterior, o estadunidense começou o segundo set com tudo e chegou a abrir 4/1. Porém, cometeu erros capitais em seu saque e viu o búlgaro deixar tudo igual. Assim como anteriormente, a decisão foi para o tie-break. Dessa vez, Fritz triunfou com menos sofrimento. Liderando desde o início, fez valer a vantagem obtida para fechar em 7/6 (7-4).

Na próxima rodada, o norte-americano de 21 anos vai enfrentar nada menos que o sérvio #1 Novak Djokovic, bicampeão do torneio (2011 e 2016). Os tenistas já se enfrentaram uma vez esse ano. A partida, realizada em Monte Carlo, foi vencida por Nole, que ainda aplicou um pneu em Fritz.