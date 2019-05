No último jogo da carreira, Ferrer é eliminado por Zverev em Madrid e se despede do circuito

Ex-número três do mundo, o #144 David Ferrer enfrentou nesta quarta-feira (8) o #4 Alexander Zverev pela terceira rodada do Masters 1000 de Madrid. Após vitória do alemão por 6/4 e 6/1, este jogo ficou marcado como o último do espanhol. Após este torneio, Ferrer irá se aposentar depois de ter ficado no circuito profissional por 20 anos.

Ferru, como é apelidado o tenista de 37 anos, chegou a abrir 4/1, mas viu Zverev crescer o nível e fazer cinco games seguidos para virar o placar. O alemão jogou de forma agressiva conquistando mais do que o dobro de bolas vencedoras – dez a quatro, mas, em compensação, cometeu o dobro de erros não forçados chegando ao número de 14 contra sete.

Firme, o tenista alemão seguiu com bom ritmo para vencer os quatro primeiros games da segunda parcial. O único game conquistado por Ferrer foi o quinto já que, novamente, Zverev conquistou mais uma quebra e liquidou a partida com 6/1 em um jogo que durou 1h12.

Atual campeão do torneio, Alexander Zverev terá como próximo adversário no Mutua Madrid Open o #52 Hubert Hurkacz, que, por sua vez, venceu o #28 Lucas Pouille em sets diretos com parciais de 7/5 e 6/1. O tenista polonês segue sem perder sets desde sua classificação na chave principal depois de ter vencido dois jogos no qualificatório.

Após a partida, Zverev gravou a cerimônia pós-jogo com seu celular. Um vídeo foi exibido para todos presentes na Caja Magica em que vários tenistas – tanto da ATP quanto da WTA – prestaram tributos ao David Ferrer. Após isso, o espanhol falou por 11 minutos agradecendo a todos, desde seus pais, seu treinador de longa data Javier Piles aos fãs que ovacionaram o tenista até o fim.

“Eu nunca ganhei Madrid. Eu nunca ganhei Roland Garros. Eu nunca ganhei certos torneios que eu amaria ganhar. Eu tenho meus troféus em casa, eles são apenas troféus, material” comentou Ferrer e terminou acrescentando “o que eu realmente levo comigo é esse amor que vocês demonstram para mim. Sempre no meu coração. Muito obrigado".