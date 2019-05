Com mais uma atuação segura, Nadal passa por Maden e avança em Roland Garros

Depois de uma estreia bastante tranquila, o #2 Rafael Nadal voltou ao saibro de Roland Garros e mais uma vez mostrou porque já conquistou 11 títulos no saibro francês. Com mais uma atuação segura, o espanhol triunfou sem dificuldades sobre o alemão #114 Yannick Maden por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, em 2h09 de partida, e se garantiu na terceira rodada do Grand Slam parisiense.

Nadal foi muito superior nos dois primeiros sets. Com porcentagens significativas de pontos ganhos com o 1° saque - 80 e 83%, respectivamente -, o hendecampeão colecionou winners e bons lances, não dando chances ao alemão. Com duas quebras em cada parcial, fechou em 6/1 e 6/2 e pareceu encaminhar facilmente a vitória.

Porém, Maden resolveu se soltar e ameaçou complicar a vida do 'Toro Miúra', que apesar de continuar jogando de forma agressiva e sólida, passou a cometer alguns erros bobos. Apesar de ter melhorado nas trocas de bola, o tenista da Alemanha não conseguia se firmar em seus games de serviço, o que acabou sendo decisivo no resultado final.

Apesar de ter quebrado Nadal em duas oportunidades, Maden somou games mal jogados e acabou vendo o espanhol obter três breaks em quatro oportunidades. Com a vantagem mínima a seu favor, o número dois do mundo não vacilou novamente e decretou o triunfo por 6/4.

Na próxima rodada do French Open, Nadal irá enfrentar o #29 David Goffin, que passou pelo sérvio #85 Miomir Kecmanovic também em sets diretos, parciais de 6/2, 6/4 e 6/3. O espanhol e o belga já se enfrentaram quatro vezes no circuito da ATP, com o 'Rei do Saibro' tendo levado a melhor em três delas, todas na terra batida.