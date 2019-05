Seguro, Federer supera Ruud e está nas oitavas de Roland Garros

Vindo de ótima campanha em Roland Garros, #3 Roger Federer triunfou mais uma nesta sexta-feira (31), e se garantiu nas oitavas do Grand Slam Parisiense. Enfrentando o norueguês #63 Casper Ruud, o suíço triunfou por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/1 e 7/6 (8), em 2h14 de partida.

A primeira parcial começou equilibrada, com os dois tenistas sacando bem e não dando chances. No sétimo game, Federer encaixou boas devoluções e conquistou a quebra de saque, abrindo 5/3. Sólido, o suíço seguiu dando trabalho no serviço de Ruud e emplacou mais um break, fechando em 6/3.

Embalado pela vitória no set anterior, o número três do mundo emplacou duas vantagens para cima do norueguês, abrindo 5/0 e somando quatro quebras seguidas. Firme no saque, Federer fechou a segunda parcial em 6/1.

O terceiro set foi disputadíssimo, Ruud começou quebrando o saque do suíço e abriu 2/0. Porém, no game seguinte, Federer conseguiu reagir e devolveu a desvantagem para empatar a partida em 2/2. A parcial seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

Federer começou melhor no game desempate e levou a vantagem mínima até sacar em 6-4, porém desperdiçou duas chances e viu Ruud sacar para fechar em 7-6. Sem se abater, o suíço reagiu no momento decisivo e virou o confronto para 9-8 e sacou firme para selar a vitória por 10-8.



Classificado para as oitavas de final do Aberto da França, Federer o vencedor do confronto entre o argentino #68 Leonardo Mayer e o anfitrião #252 Nicolas Mahut. Os tenistas estão em quadra nesse momento.